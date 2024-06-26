كباشي يصل سنار ويقف على الموقف العمليات

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول شمس الدين كباشي إلى سنار، وتلقى نائب القائد العام تنويراً مفصلاً حول الموقف العملياتي بالقطاع واستعداد القوات لصد أي محاولات من قبل العدو لزعزعة أمن واستقرار ولاية سنار.

ووقف سيادته على جاهزية متقدم سنار والروح المعنوية العليا التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة وجهاز المخابرات ومنسوبو الشرطة والمستنفرون من المقاومة الشعبية، مشيداً بالأداء البطولي في المحاور المختلفة الذي أجبر المليشيا على التراجع بعد أن كبدتها القوات المسلحة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكد كباشي عزم القوات المسلحة المستمر على دحر المليشيا المتمردة وإفشال كل المخططات الرامية إلى تدمير البلاد.

وتفقد نائب القائد العام، عدداً من طرقات مدينة سنار، وحيا صمود المواطنين الذين أكدوا تمسكهم وثباتهم بمدينة سنار العريقة جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة.

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