وزير الخارجية المصري: أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة دون إملاءات أو ضغوط من أية أطراف خارجية

القاهرة: السوداني

أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، عن قلق بلاده البالغ إزاء انزلاق السودان إلى كارثة إنسانية نتيجة استمرار القتال الدائر، الأمر الذى يتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية حفاظًا على أرواح وممتلكات الشعب السوداني الشقيق.

وشدد شكري، خلال استقباله، كومفورت إيرو، رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، باعتبارها العمود الفقري للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية. وأكد على أن أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أية أطراف خارجية

واستعرض شكري الدور الذي اضطلعت به مصر منذ بداية الأزمة في هذا الشأن، سواء من خلال مبادرة دول جوار السودان، أو جهودها على صعيد التوصل لأرضية مشتركة بين مختلف القوى السياسية السودانية، وآخرها دعوة مصر إلى عقد مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية بهدف خلق أرضية مشتركة بين كافة التيارات المدنية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني/سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.