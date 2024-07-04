الخارجية: المليشيا الإرهابية تستهدف مناطق الإنتاج وتمنع وصول شحنات من البذور للموسم المطري

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية، إنّ مليشيا الدعم السريع منعت وصول شحنات من البذور وفّرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” للمزارعين بولاية سنار للموسم الزراعي المطري.

وأوضح بيان للناطق الرسمي باسم الخارجية في بيان اليوم، أن ما قامت به المليشيا الإرهابية يأتي امتداداً لاستهداف المليشيا الإرهابية لمناطق ووسائل الإنتاج الزراعي بغرض إحداث مجاعة في البلاد، وإفراغ الأقاليم المنتجة من سكانها الأصليين بغرض توطين مرتزقتها وعناصرها الأجنبية.

وأضاف البيان أن المخطط الإجرامي للمليشيا شمل نهب أكبر مخازن برنامج الغذاء العالمي في ود مدني في ديسمبر الماضي، وتعطيل الموسم الزراعي الشتوي في مشروع الجزيرة بعد نهب الآليات الزراعية والأصول المتحركة وإغلاق الترع، ونهب المحاصيل التي تم حصادها والبذور المعدة للزراعة.

كما قامت المليشيا بتهديد مناطق الإنتاج في ولاية سنار ومشروع الرهد وتخريب هيئة البحوث الزراعية وبنك الجينات الزراعية.

وأكد البيان أن الحكومة أكملت الاستعدادات لإنتاج ما يكفي من أغذية في المناطق الآمنة، وأن الشعب السوداني قادرٌ على كسب معركة الإنتاج وهزيمة مخطط تجويعه.