تميز الماليين بقطر

كتب: خالد البلولة

أعلنت رابطة الماليين السودانيين بقطر عن جائزة التميز لفئات الافراد، وتعد الجائزة الأولى من نوعها ضمن الروابط المهنية للجالية السودانية، حيث يتم تدشينها غداً السبت السادسة مساء بقاعة مجمع عبد الله الانصاري بالدفنة بالدوحة.

*هذه الفكرة بشر بها احد اعضاء رابطة الماليين السودانيين، وبحضور د. صلاح الحبو سكرتير التدريب بالرابطة والمدير التنفيذي للجائز، قبل عيد الاضحي المبارك وكانت عبارة عن تنوير مختصر لاعضاء مبادرة نادي اللغة الانجليزية بقطر.

اعتقد الجائزة مبادرة طيبة للماليين السودانيين المقيمين بقطر، خاصة الذين جاءوها مؤخرا بسبب الحرب الدائرة في السودان، والفكرة اليوم تصبح واقعا ماثلا للعيان. وهي فرصة جيدة للتعرف على سوق العمل القطري والخليجي وفرصة لبناء علاقات تعارف مع بعضهم وتبادل الخبرات النظيرة خاصة ان الرابطة تضم عدد من اصحاب الخبرات في المحاسبة والادارة والتامين وهي فرصة ايضا الخريجين الجدد لاكتساب خبرات الذين سبقوهم في هذا المجال.

*بادرت رابطة الماليين السودان بتاسيس هذه الجائزة ونالت بصنيعها قصب السبق وتعد مبادرتها هي الأولى من نوعها بين الروابط المهنية السودانية بقطر، فهي بذلك الصنيع ترمي بالكرة في ملعب الروابط الأخرى لتحذو حذوها وتؤسس كل رابطة جائزة تخصها، وتشجع منسوبيها على المشاركة فيها مثل جائزة بشير محمد سعيد الكتابة الصحفية أو جائزة على شمو للانتاج التلفزيوني، (رابطة الإعلاميين) او جائزة التجاني الماحي للطب النفسي (رابطة الأطباء) وجائزة البحث العلمي (رابطة اساتذة الجامعات).

*اقترح ان تعمل الرابطة على إحصاء الماليين السودانيين الذين وصلوا الدوحة بعد الحرب، والعمل على تاهيلهم لسوق العمل من خلال تنظيم دورات تدريبية تشرح طبيعة العمل في السوق القطري والاشتراطات المطلوبة لذلك، وربما قامت الرابطة بذلك من قبل ولكنها من باب التذكير والذكرى تنفع المومنين.