صحة الخرطوم: مليشيا الدعم السريع تقصف مستشفى البلك للأطفال بالمدفعية الثقيلة

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. محمد إبراهيم علي، إن المليشيا المتمردة واصلت، صباح الخميس، استهداف المؤسسات العلاجية بقصف مستشفى البلك للأطفال بالمدفعية الثقيلة وأحدثت أضراراً كبيرة بالمباني.

وقال الناطق الرسمي، إنّ مستشفى البلك يعتبر الوحيد المتخصص في علاج الأطفال وتتواجد بداخله أعداد كبيرة من الأطفال والأمهات المرافقات، مما ادخل الخوف والفزع في نفوس الأطفال، ودعا الناطق الرسمي المنظمات الدولية بالتحرك العاجل لحماية الأطفال، إذ تنص القوانين والمواثيق الدولية بإبعاد الأطفال عن مناطق النزاع.

لافتاً إلى أنه من خلال رصد الحالات التي ترد للمستشفيات جراء القصف المتعمد للمليشيا للأحياء والأعيان المدنية فأغلب الحالات من المواطنين العزل بما فيهم النساء وكبار السن والأطفال.