مولانا الميرغني يشكر الرئيس السيسي لاستضافته مؤتمر القاهرة.. ويطالب جهات الاختصاص بالعمل على تسهيل إجراءات إقامة السُّودانيين

القاهرة: السوداني

أشاد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مولانا محمد عثمان الميرغني، بمؤتمر القِوى السياسية والمدنية السودانية، الذي دعت له جمهورية مصر من أجل توحيد جهود القِوى السياسية السودانية في مُواجهة التحديات المُحدقة بالبلاد.

وتقدّم الميرغني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافته المؤتمر، الذي اعتبره يمثل البداية لحل الأزمة السودانية.

وقال في بيان له: “ما تبذله مصر من جهدٍ لدعم الأمن والاستقرار في السودان، واضعة في الاعتبار الارتباط الوثيق لمهددات الأمن القومي المشترك السوداني المصري.. ونشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والخاص باستضافة أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر”.

وطالب الميرغني، جهات الاختصاص بالعمل على تسهيل إجراءات الإقامة التي تُواجه السُّودانيين.

وجدّد مولانا الميرغني، الدعوة لتحقيق الوفاق الوطني الشامل بقوله: “ونقول للجميع إنّه لا بد من مصالحة وطنية لا تضيع معها الحقوق، ولا يفلت من عدالتها ظالمٌ، وإنّه حان الوقت ليضع شعبنا مصالح البلاد فوق كل اعتبار”.

وأكد الميرغني، موقف الحزب الداعم والمساند للقوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة، ودعا إلى دعمها ومُساندتها وهي تخوض المعركة حِفاظاً على الوطن.