الحركة الإسلامية والدعم السريع ترحبان بالحوار مع بعضهما البعض لوقف الحرب  

بورتسودان: السوداني

قالت سناء حمد، القيادية بالحركة الإسلامية، إن الدعم السريع إذا جنح للسلم؛ فلا يوجد مانع للجلوس معه، ومع قائده لوقف الحرب. وأوضحت “إنهم نصوصيون في هذه الأمور” – بحسب حديثها لقناة الجزيرة مباشر ليل أمس.

في وقت، أكد يوسف عزت، مستشار قائد مليشيا الدعم السريع؛ ذات ما قالته سناء حمد حول الحوار بين الطرفين. وكتب عزت على حسابه الرسمي بمنصة إكس، صباح اليوم: “غياب الحركة الإسلامية كتنظيم من مؤتمر القاهرة لا أرى مبرراً له. هي طرف أصيل في الحرب، كما أنها تنظيم مدني بأجنحة عسكرية واجتماعية حضر بعضها المؤتمر. فإذا تم تجاوز (إلا) المؤتمر والوطني وواجهاته، فقبول الواجهات، يستدعي قبول الأصل”.

وأضاف: “أعتقد نجحت القاهرة وشركاؤها في إعادة الأمر إلى منصة التأسيس، ومن وجهة نظري الشخصية، أعتقد نتيجة القاهرة تشير إلى إمكانية تصميم عملية سياسية على مشاركة الجميع في الوصول لاتفاق شامل بين السودانيين”.