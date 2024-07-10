الصليب الأحمر: دورنا توصيل المساعدات للمتضررين من القتال في السودان وليس توجيه الاتهام لأي طرف

بورتسودان: وجدان طلحة

قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، بيير دوربس، “إنّ الوضع الإنساني في السودان حرج جداً، ونشاهد مقاطع فيديو تظهر فظاعات الصراع، لكن دورنا ليس توجيه الاتهام لأي طرف، بل توصيل المساعدات للمتضررين من القتال، وتنبيه كل من يحمل السلاح بأن ليس كل شيء متاح”.

وأوضح دوربس في تنوير إعلامي ببورتسودان، اليوم، أن الأوضاع الإنسانية سيئة من كل الجوانب، وأن دورهم يحتم عليهم التعامل مع أطراف النزاع في السودان، مؤكداً أنّهم محايدون لا يميلون لأي طرف.

وقال إنّ السودان يواجه أسوأ أزمة نزوح في العالم بسبب الحرب التي اندلعت منذ أبريل 2023، مشيراً إلى أن أغلب النازحين مستضافون في المدارس. وأضاف “أن مستقبل الأطفال في التعليم مجهول، وواجبنا تقديم المساعدات لملايين المحتاجين ضحايا القتال”.

وتابع: الوضع الإنساني في السودان يستوجب الوصول إلى جميع المناطق، لكن عدم الحصول على الإذن حال دون وصولنا إلى المناطق التي تحتاج المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى أن بعض البلدات يحتاج الوصول إليها تخطي مناطق عدة.

ورحب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان بأي مبادرات بهدف تسهيل العمل الإنساني، وقال نعمل مع جميع ضحايا النزاعات والمرضى والجرحى وأيضاً الجرحى العسكريين والمحتجزين نتيجة للصراع.