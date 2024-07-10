تقارير: المغرب سيحصل على قمر تجسس من إسرائيل في صفقة بمليار دولار

الرباط: (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام مغربية اليوم الأربعاء أن المغرب يعتزم الحصول على قمر تجسس من شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية في إطار صفقة قيمتها مليار دولار.

كانت الشركة المملوكة للحكومة قد قالت يوم الثلاثاء إنها أبرمت عقدا بقيمة مليار دولار لتوريد أحد أنظمتها إلى طرف ثالث لم تحدده.

وقالت الشركة التي تُصنع بعض أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المسيرة الأكثر تطورا بإسرائيل في إفصاح لجهات تنظيمية في تل أبيب إن الصفقة من المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.

ونقل الموقعان الإخباريان المغربيان لو ديسك ولو 360 ريبورتد عن مصادر إسرائيلية في الرباط القول إن العقد ينص على أن توفر الشركة قمر التجسس أوفيك 13 الذي سيحل محل قمرين صناعيين من إنتاج إيرباص وتاليس.

أقرت إسرائيل والمغرب في 2021 اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية.