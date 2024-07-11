إعفاء يوسف عزت من منصب المستشار السياسي لحميدتي

بورتسودان: السوداني

قالت ميليشيا الدعم السريع، أن قائدها محمد حمدان دقلو حميدتي، أصدر قراراً باعفاء، يوسف عزت، من منصب مستشاره السياسي.

واثارت تغريدة ليوسف عزت، كتبها أمس الأول، حول غياب الحركة الإسلامية من مؤتمر القاهرة، وقوله (لا أرى مبرراً له)، الكثير من الجدل. وقالت المصادر، ان عبد الرحيم دقلو، كان وراء قرار الإقالة، بسبب هذه التغريدة، التي اثارت غضب قيادات الميليشيا حيث تدعي انها تشن حربها ضد الحركة الإسلامية وفلول النظام السابق.

يذكر ان عبد الرحيم؛ ظل في خلاف دائم مع عزت؛ حول إدارة الشأن السياسي للميليشيا.

وتزامنت تغريدة عزت، مع قول القيادية بالحركة الإسلامية، سناء حمد، “بإن الدعم السريع إذا جنحت للسلم؛ فلا يوجد مانع للجلوس معها”.