السعودية تدشن اليوم العمليات التطوعية الجراحية في مستشفى الموانئ البحرية ببورتسودان

بورتسودان: السوداني

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالسودان، عن بدء العمليات التطوعية الجراحية في مستشفى الموانئ البحرية ببورتسودان، لاجراء ما يقارب (150) عملية جراحية مجانية في المسالك البولية، حيث وصل (13) طبيبا و(3) إداريين لتنفيذ تلك العمليات، لمدة (8) أيام.

وجلب الوفد الطبي الزائر معه أحدث جهاز لتفتيت الحصى بدون تدخل جراحي.

يذكر أن مشروع العمليات الجراحية برعاية وإشراف وزارة الصحة الاتحادية والولائة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسيتم اليوم الإثنين تدشين بدء هذه العمليات بحضور والي ولاية البحر الأحمر ونائب وزير الصحة الاتحادية ومديرة الصحة في ولاية البحر الاحمر.

وقالت السفارة السعودية، أن هذا المشروع الإنساني ياتي في إطار جسر المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.