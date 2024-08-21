بعد إصابتها بالسرطان.. إجراء عملية جراحية للمُمثلة آمنة أمين

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أُجريت المُمثلة الدرامية، آمنة أمين، عملية جراحية بمستشفى شندي لإزالة ورم بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية إصابتها بالسرطان حسب طبيب الأورام الذي مازالت تتابع معه العلاج.

ورفع العديد من زملائها الدراميين ومعارفها ومُعجبيها أكفهم بالدعاء لها بعاجل الشفاء العاجل.

ما يجدر ذكره أن الدرامية، آمنة أمين، كانت قد نزحت من مدينة أم درمان بعد اندلاع الحرب في الخرطوم إلى ولاية الجزيرة بقرية (حليوة) التي قضت فيها فترة طويلة مع شقيقها قبل وصولها لمدينة شندي التي توجد فيها الآن بعد العملية الجراحية التي أُجريت لها.