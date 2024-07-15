غرفة طوارئ الدندر: مليشيا الدعم السريع تنهب كل التراكتورات والبذور والسماد مما ينذر بفشل الموسم الزراعي 

الخرطوم: السوداني

قالت غرفة طوارئ الدندر، إن مليشيا الدعم السريع قامت بتجميع كل التراكتورات الزراعية وملحقاتها من أصحابها بالترهيب والضرب والقتل في كل محلية الدندر شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، حيث جمعت حوالي 200 تراكتور زراعي في قرية الفريش جنوب الدندر وقرية كامراب غرب الدندر.

وأضاف بيان لغرفة الطوارئ أن أفراد المليشيا استولوا على كل البذور الزراعية والسماد والمبيدات من القرى ومخازن المزارعين، مِمّا ينذر بفشل الموسم الزراعي الذي يؤدي لمجاعة تطال آثارها جميع أهل السودان، باعتبار أنّ الدندر من أكبر المناطق الزراعية في البلاد.

وأشار البيان إلى أنّ قريتي كامراب والفريش أصبحتا مركزاً وثقلاً للمليشيا، حيث تنطلق جحافل المليشيا منهما لممارسة النهب والسلب والقتل، فضلاً عن تحول تلك القرى إلى مخازن للمنهوبات من مدينة الدندر وقراها وبها تنتعش أسواق دقلو لبيع المنهوبات.

وأكد البيان استمرار قطوعات الكهرباء والمياه والاتصالات بمحلية الدندر وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية، مما يُهدِّد حياة من تبقوا بالدندر..!