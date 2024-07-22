وزير الداخلية المكلف يلتقي سفير السودان بدولة جنوب السودان الفريق عصام كرار

بورتسودان: السوداني

التقى وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين، بمكتبه اليوم، الفريق عصام كرار سفير السودان بدولة جنوب السودان، وتطرق إلى الاهتمام بشؤون الجالية السودانية بالجنوب خاصة فيما يلي توفير كافة احتياجات ومتطلبات الأوراق الثبوتية والمعاملات الهجرية بتسهيل وتبسيط إجراءات استخراج الجوازات والأرقام الوطنية.

وقالت الداخلية، إن اللقاء أمّن على ضرورة الاهتمام بحركة المعابر التجارية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، اكد السفير عصام، حرصه واهتمامه بترقية وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين التي تربط الشعبين السوداني والجنوب سوداني وتعزيزها وتوطيدها بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المُتبادلة.