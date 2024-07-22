باخرة مساعدات تركية تصل بورتسودان

أخبار السودان
By alsudani

بورتسودان: السوداني

أرسلت تركيا، باخرة مساعدات إنسانية الى بورتسودان اليوم، تحمل (2.408) أطنان من المساعدات الطبية والإنسانية.

 

وأكد ممثل وزير الصحة الاتحادي، د. عصمت مصطفى، متانة العلاقات السودانية التركية، مما يسهم في دعم القطاع الصحي بالسودان، مشيداً بالدور الكبير والفعال لدولة تركيا في دعم القطاع الصحي بالسودان.

 

وأوضح أن المنحة التركية تشمل بعض الأدوية والمستهلكات الطبية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية الأخرى، شاكراً حكومة وشعب تركيا على تقديم الدعم والسند، خَاصّةً في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

شارك الخبر
alsudani

@

تصفح أيضاً More from author
Leave A Reply

Your email address will not be published.