الجكومي يهنئ اتحاد كرة القدم بجنوب السودان لموافقة (كاف) على استضافة ملعب جوبا للمنافسات الأفريقية.. ونادي المريخ يختار ملعب جوبا 

بورتسودان: السوداني

بعث محمد سيد أحمد الجكومي، مستشار مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة، بالتهنئة إلى الأمين العام لاتحاد جنوب السودان لكرة القدم، فيتكور لورنس لوال، مباركاً موافقة (كاف) على استضافة ملعب جوبا، للمنافسات الأفريقية.

وقال الجكومي: “سيظل السودان جنوبه وشماله وحدة شعبية قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. عاش السودان موحداً في شعبه جنوباً وشمالاً، منقو قل لا عاش من يفصلنا”.

هذا واختار نادي المريخ، اليوم، ملعب جوبا لأداء مباراة الإياب أمام نادي النصر الليبي ضمن مواجهات الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.