نخبة من السودانيين ينظمون مهرجان (شكراً مصر)

القاهرة: السوداني

تشهد العاصمة المصرية القاهرة؛ حراكاً كبيراً، استعداداً لمهرجان (شكراً مصر)، الذي أطلقته نخبة من الجالية السودانية في مصرية. ويرأس لجنة المهرجان سعادة اللواء د. أمين إسماعيل مجذوب، بينما يقود الصحفي الهندي عز الدين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير (المجهر).

وعقد اللجنة الثلاثية للمهرجان، اجتماعاً مساء أمس – تحت ضيافة الهندي عز الدين – وعضو اللجنة الفنان السفير علي مهدي، بحثت فيه تفاصيل المقترحات الفنية والميزانية العامة المقترحة للمهرجان، وأجازت التصور العام للذي سيعرض على اللجنة العليا برئاسة الفريق المعز عتباني تحت إشراف سفير السودان في مصر، الفريق أول عماد الدين عدوي.

الجدير بالذكر إنّ نقيب الممثلين المصريين الدكتور الفنان أشرف زكي والفنان أشرف طلبة سكرتير عام النقابة، استقبلا وفداً من مهرجان شكراً مصر، بقيادة رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان شكراً مصر الأستاذ الهندي عز الدين.

وقدمت اللجنة الإعلامية، تنويراً لنقيب الممثلين المصريين عن المهرجان وخطوات العمل، وطلبت اللجنة من النقيب دعم المهرجان بمشاركة عدد من نجوم السينما والمسرح المصري.