السعودية ترسل محطة تحلية مياه لأربعة مستشفيات في بورتسودان

بورتسودان: السوداني

أرسلت المملكة العربية السعودية، حاوية محطة تحلية مياه مستشفيات الحوادث والأطفال والصدرية والنفسية بمدينة بورتسودان، حيث تم تصنيعها بمدينة جدة وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتوفير مياه شرب واستخدام نقية في أربعة مستشفيات بمدينة بورتسودان.

كما تصل في الأيام المقبلة حاوية أخرى تحمل قطع غيار إعادة تأهيل محطة الشاحنات لتدخل الخدمة وتضخ المياه في مدينة بورتسودان بإنتاجية 3 آلاف متر مكعب يومياً، والمشروعان ينفذان عبر شريك المركز منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية.

وتأتي هذه المشروعات المهمة، استمراراً للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبمتابعة مستمرة من سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالسودان، علي بن حسن جعفر، لدعم الشعب السوداني والوقوف معه في تغطية احتياجاته وتخفيف مُعاناته.

يُذكر أنّ الفريق المُبتعَث من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اختتم زيارته أمس إلى مدينة بورتسودان، وكانت مهمة الفريق تحديد الاحتياجات والوقوف على المشكلات في مياه الشرب بالولاية خاصة بعد انهيار سد أربعات، والبحث والتشاور مع والي الولاية وجهات الاختصاص بالولاية في الحلول المناسبة التي يمكن الإسهام بها.