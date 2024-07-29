هيومن رايتس: قوات الدعم السريع اغتصبت عدداً لا يُحصى من النساء والفتيات في الخرطوم

متابعات: السوداني

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد صادر اليوم، الاثنين، إنها توصّلت إلى أن الأطراف المتحاربة في السودان، وخاصة قوات الدعم السريع، ارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في مناطق الخرطوم التي تمارس عليها سيطرتها، وهي أعمال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب التقرير، فقد أجبرت النساء والفتيات على الزواج في الخرطوم، منذ بداية الصراع. ويوثق التقرير المكون من 89 صفحة، بعنوان (الخرطوم ليست مكانا آمناً للنساء) انتشار العنف الجنسي على نطاق واسع، فضلاً عن الزواج القسري وزواج الأطفال في العاصمة. وفيما نسب التقرير عدداً أقل من الحالات ارتكبت من أفراد القوات المسلحة السودانية، وأشارت المنظمة إلى أن كلا الطرفين المتحاربين منعا الناجين من الحصول على الرعاية الصحية الطارئة والشاملة. ولم يتخذ أي من الطرفين المتحاربين خطوات ذات مغزى لمنع قواته من ارتكاب جرائم الاغتصاب.