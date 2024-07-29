سرقة عداء سوداني في أولمبياد باريس

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تعرض العداء السوداني، ياسين عبدالله، لسرقة هاتفه في أولمبياد باريس، أثناء استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الجارية بالعاصمة الفرنسية.

وبدأت أولمبياد باريس رسمياً يوم الجمعة الماضية، إلا أن العديد من الرياضيين تعرضوا للسرقة، مثل منتخب الأرجنتين لكرة القدم وفريق الدراجات الأميركي، إضافة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية زيكو الذي فقد إكسسوارات شخصية تقدر بنصف مليون يورو قبل حفل الافتتاح.

وقال ياسين، أنه تمت سرقة هاتفه أثناء تحضيراتيه للمشاركة في الأولمبياد، “أنا معتاد على وضع هاتفي وحذائي في مكان ما عندما أتدرب في أميركا، ولكن في باريس وضعتهما في مكان صغير بالقرب من النهر، وتفاجأت لاحقا بالسرقة”.

واوضح ان اختياره لتمثيل السودان بدلا من أميركا، جاء بتسجيع من عائلته. وأضاف: “كبرت وعشت في العاصمة الخرطوم، واختياري للسودان من أجل عائلتي وأهلي وشعبي”.

وزاد البالغ من العمر “22 عاما” بشأن طموحاته في أولمبياد باريس: هذه أول مشاركة لي في الأولمبياد، أفكر في أن أكون بين الـ 20 الأوائل، ومتحمس لتمثيل السودان. وفقا لحديثه لقناة العربية