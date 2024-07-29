مُشرف دار إيواء أهالي توتي بأم درمان لـ(السوداني) الفنان وليد: لا توجد (سراير) لكبار السن وأصحاب الأطراف المبتورة

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

كشف مُشرف دار إيواء أهالي توتي بأم درمان منطقة كرري، الفنان وليد توتي، تفاصيل عن دار الإيواء ومصادر الدعم والمشاكل التي تواجههم، وقال: (العدد الكلي في الدار (28) أسرة مُكونة من 95 فردا، الغذاء عبارة عن تكية كبيرة مصادرها من أبناء توتي العاملين بالخارج).

وأوضح وليد أن والي الخرطوم والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم زاروهم، وقدموا لهم سلات غذائية كبيرة وحقائب معينات إيواء (خيم، بطاطين، أوان وغيرها).

وبيّن أن عدد الأسر الموجودة ونازحة من توتي إلى أم درمان الكبرى (230) أسرة موزعة في كل أم درمان.

وأضاف: (قمنا بشراء مراتب ومخدات لكل الأسر وطالبنا الوالي بسراير لأنه يوجد كبار سن ومقطوعو الأطراف التي تم بترها بسبب مرض السكري”.

وأشار وليد أنه حدثت حالة وفاة لشخص بعد خروجه من جزيرة توتي بسبب معاناته مع المرض وفي ظل انعدام العلاج، حيث توفي في شندي، بينما يقيم بنات وأولاد وأرملة المرحوم معهم في الدار.

وأضاف: (لدينا أسرة مكونة من (8) أفراد خرجوا من توتي عن طريق جبل أولياء وتعرضوا لحادث حركة مات منهم خمسة أشخاص والبقية قدموا لأم درمان بعد تلقيهم العلاجات).