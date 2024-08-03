ضبط شبكة إجرامية مُتخصِّصة في تزوير تأشيرات السفارات

بورتسودان: السوداني

تمكنت الشرطة الأمنية بالبحر الأحمر من القبض على شبكة إجرامية تقوم باستغلال حوجة المواطنين بتزوير تأشيرات السفر نظير دفع مبالغ مالية ضخمة بالعملتين الأجنبية والمحلية.

وقال العميد شرطة محمد علي، مدير الشرطة الأمنية بولاية البحرالأحمر، إن هذه الضبطية تمت إثر معلومة توفرت إلى إدارته بنشاط أحد المتهمين على رأس هذه الخلية مستغلاً حوجة المواطنين في الحصول على تأشيرات سفر مزورة مقابل دفع مبالغ مالية خرافية يتم الاتفاق عليها مسبقاً بالعملتين الأجنبية والمحلية، حيث تم عمل كمين مُحكم نفذ بدقة عالية تحت إشرافه أدى إلى توقيف أفراد الخلية وضبطهم متلبسين وبحوزتهم المعروضات المزورة والمزيفة.

وأوضح المكتب الصحفى للشرطة، أنه وفور تلقي المعلومة، وجّه مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية وبمتابعته الشخصية بتكثيف الجهود ومباشرة عمليات الرصد والمراقبة للإيقاع بهذه الخلية الإجرامية والتي عثر بحوزتها على عدد من جوازات المواطنين والشهادات الطبية وخطابات العلاج بغرض الحصول على تأشيرات السفر للعلاج بالخارج، بجانب مبالغ مالية بالعملتين الأجنبية والمحلية، إضافة لـ(86) كرت حمى صفراء، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغات جنائية فى مواجهة المتهمين تحت المواد (21/88/178/89) من القانون الجنائى بالقسم الأوسط توطئةً لتقديمهم للعدالة.