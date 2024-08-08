وزير الطاقة والنفط: قطوعات الكهرباء في بورتسودان في طريقها لأن تصبح معدومة

بورتسودان: السوداني

قال وزير الطاقة والنفط، د. محيي الدين نعيم، إن قطوعات الكهرباء في بورتسودان في طريقها لأن تصبح معدومة بعد اكتمال تركيب المحول الثاني.

وشهد وزير الطاقة والنفط ووالي البحر الأحمر، مصطفى محمد نور، مساء اليوم، اكتمال عملية التشغيل التجريبي لمحول بورتسودان البديل بسعة 60 ميقاواط وتجرى عمليات إدخال محول ابوحمد لتصبح الطاقة الكلية المنتجة 260 ميقاوط.

وتعهد وزير الطاقة والنفط د. محيي الدين نعيم خلال حديثه بمحطة بورتسودان التحويلية، اليوم، باتخاذ إجراءات وتدابير لمنع تكرار حدوث مثل هذا العجز مرة أخرى، وكشف في هذا الخصوص عن إجراءات تمت لشراء محول جديد من الخارج يجرى تصنيعه بمواصفات معينة سيكون احتياطيا للمحطة.

ووصف نقل وتركيب المحولات البديلة بالجهد الكبير والعمل الناجح، فقد تكاملت فيه الأدوار ما بين المواطنين في كل من سواكن وابو حمد وولاية البحر الأحمر والعاملين في الكهرباء ووزارة الطاقة والنفط وتم بموارد محلية وبأيدٍ سودانية.

وشكر نعيم، مواطني بورتسودان على صبرهم في ظل ضعف التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الحارق حتى اكتملت عمليات التركيب والاختبارات الأولية للمحول البديل.

من جانبه، أكد مدير عام كهرباء السودان القابضة، مهندس عبد الله أحمد محمد، أن دخول محول كهرباء بورتسودان البديل للخدمة بالإضافة إلى المحول الثاني سيحدث انفراجا في توفير خدمة الكهرباء، وسيتم الاتجاه نحو مراجعة ومتابعة شبكات التوزيع بأحياء بورتسودان، وأوضح أنه بعد وصول المحول الثالث القادم من الخارج سيستقر التيار الكهربائي بالمدينة لسنوات قادمة.