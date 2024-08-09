مليشيا الدعم السريع تشن هجوماً على مستشفى (الدايات) عبر الدانات

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أم درمان: السوداني

شنت مليشيا الدعم السريع اليوم الجمعة، هجوماً مكثفاً على مستشفى الولادة بأم درمان (الدايات)، وتسبب في خسائر المباني.

وقالت لجنة الطوارئ الصحية الخرطوم: “في ظل استهداف الشعب السوداني ومكتسباته ومؤسساته الخدمية، قامت مليشيا الدعم السريع باستهداف وقصف مستشفى الولادة بعدد كبير من الدانات مما أدى إلى خسائر في مباني المستشفى”.

يُذكر أنّ المستشفى تمّت إعادة افتتاحه يوم أمس بعد سيطرة القوات المسلحة على أم درمان وقامت بطرد المليشيا بعد أن أحدثت مليشيا الدعم السريع فيه خرابا وسرقة ودمارا، حيث كانت تستغلها كثكنة عسكرية ومقر للانتقال والتعذيب.

وأضافت لجنة الطوارئ: “تم نقل الأطباء والممرضات والكوادر العاملة وبعض المرضي إلى أم درمان الثورة المستشفى السعودي للولادة ولا توجد إصابات، وتؤكد كوادر وزارة الصحة ولاية الخرطوم ان هذا الاستهداف للمرافق الصحية لن يثنيها عن العمل وستظل في خدمة المرضى دون توقف”.