انطلاق جولة مشاورات الاتحاد الأفريقي والإيغاد في أديس أبابا مع القوى السياسية وتنسيقية (تقدم) تنخرط في الحوار وترفع المقاطعة

متابعات: السوداني

انطلقت اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جولة المشاورات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي والإيغاد مع قوى سياسية سودانية بهدف إدارة حوار سياسي سوداني يسهم في إنهاء الحرب وبناء سلام مستدام في السودان.

وشهدت الجولة مشاركة تنسيقية (تقدم)، التي قاطعت المشاركة في الجولة الأولى. كما شهدت هذه الجولة مشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، حركة جيش تحرير السودان، حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)، الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) – جناح محمد الحسن الميرغني وحزب المؤتمر الشعبي – جناح علي الحاج.