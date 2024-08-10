ولاية القضارف تتّجه لإقامة (3) معسكرات لاستقبال السودانيين العائدين من غابات أولالا الإثيوبية

القضارف: السوداني

تتّجه حكومة ولاية القضارف بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، على إقامة (3) معسكرات بمدينة القلابات الحدودية لاستقبال السودانيين العائدين من غابات أولالا الإثيوبية، مع التعهد بتوفير المأوى والغذاء عبر المنظمات.

وقرّر نحو (60) ألف لاجئ سوداني العودة إلى السودان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والغذائية في إثيوبيا وشرق تشاد.

والتقى والي القضارف اللواء الركن معاش محمد أحمد حسن، اليوم، وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين بالولايات الشرقية بحضور مدير جهاز المخابرات ومستشار الوالي لشؤون اللاجئين والمنظمات وعدد من أعضاء حكومة الولاية.

وأكد الوالي على ضرورة إجراء التدخلات السريعة والمطلوبة من قبل المنظمات لاستقبال السودانيين العائدين من دولة إثيوبيا، كما وجّه الوالي بضرورة إيجاد معسكرات للجنوبيين المنتشرين على مستوى محليات الولاية المختلفة.