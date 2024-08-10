السودان يستنكر ضعف الاهتمام الدولي بأوضاع اللاجئين السودانيين في دول الجوار وضآلة المساعدات الإنسانية التي تصلهم

بورتسودان: السوداني

جدّدت الحكومة السودانية، رفضها تسييس العمل الإنساني، وناشدت المجتمع الدولي لتقديم المساعدات العاجلة لكل من هم في حاجة إليها من النازحين داخلياً واللاجئين في دول الجوار والمتضررين من السيول والأمطار.

وأضافت انها تتابع باهتمام معاناة اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، خاصة في منطقة (أدري) بسبب توقف المساعدات الإنسانية عنهم منذ 3 أشهر.

ونددت الخارجية فى بيان لها، بضعف الاهتمام الدولي بأوضاع اللاجئين السودانيين في دول الجوار وضآلة المساعدات الإنسانية التي تصلهم لنحو 11 مليوناً من النازحين في الولايات الآمنة رغم الحاجة الماسة، خاصة بعد الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها مناطق مختلفة في البلاد.

ونبه البيان إلى أنه فى الوقت الذي تثير فيه بعض الجهات “ضجة غير مبررة “، حول فتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات بالتركيز “المشبوه على معبر أدري”، وتجاهل كل المعابر المفتوحة مع دول الجوار، تهمل احتياجات اللاجئين السودانيين داخل تشاد.

وقرّر اللاجئون السودانيون فى كل من معسكر فرشنا بتشاد وغابات أولالا، العودة الى السودان بسبب انعدام الغذاء والأمن.