السودان: الوفد الأمريكي في جدة لم يلتزم في المباحثات بدفع المليشيا المتمردة للالتزام بتنفيذ إعلان جدة.. وأصَرّ على مشاركة الإمارات العربية كمراقب

بورتسودان: السوداني



قالت الحكومة السودانية، إنّ الوفد الأمريكي في جدة برئاسة توم بيرييلو، لم يلتزم في المباحثات بدفع المليشيا المتمردة للالتزام بتنفيذ إعلان جدة الذي يتضمن الالتزام بحماية المدنيين في السودان ويستند على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأوضحت الحكومة في بيان لها في وقت متأخر من الليل اصدره وزير الإعلام جراهام عبد القادر، أنه انعقد اللقاء التشاوري يومي 9 و10 أغسطس الجاري بالمملكة العربية السعودية، ووفقاً لمقدمات وفحوى اللقاء التشاوري تلاحظ ما يلي، إصرار الوفد الأمريكي على مشاركة دولة الإمارات العربية كمراقب في اللقاء. ولم يقدم الوفد الأمريكي ما يبرر إنشاء منبر جديد. كما اعتمد الوفد الأمريكي على معلومات غير صحيحة في تقييم الموقف في السودان.

وأضافت: “تعبر الحكومة السودانية عن تطلعات وآمال الشعب السوداني الذي يتعرّض لكافة أشكال العنف والانتهاكات الجسيمة وفقد على اثرها منجزاته وممتلكاته المادية والمعنوية والحضارية بواسطة المليشيا المتمردة. عليه، تؤكد حكومة السودان تمسكها بتنفيذ إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023م، وترفض وجود أي مراقبين أو مسهلين جدد. وترحب بالمبادرات التي تلبي وتستجيب وتحفظ سيادة البلاد وكرامة الشعب السوداني”.