الفريق أول البرهان يلتقي وزير الخارجية المصري

متابعات: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وزير الخارجية المصري، د. بدر عبد العاطي، وذلك على هامش حفل تنصيب الرئيس الرواندي “بول كاجامي”.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إنّ وزير الخارجية المصري حرص في بداية اللقاء على نقل تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان، مؤكداً استمرار دور مصر الداعم للسودان ومؤسساته ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. كما حرص عبد العاطي، على التأكيد لحرص مصر للاستجابة لأية احتياجات إنسانية وإغاثية من جانب السودان الشقيق.

وقد تناول اللقاء، الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في دولة السودان الشقيقة، حيث أكد وزير الخارجية المصري على استمرار اضطلاع مصر بدورها في مساعدة الأشقاء السودانيين على تجاوز الأزمة الراهنة بما يصون للسودان وحدته وسلامة أراضيه ويدعم مؤسسات الدولة السودانية وتلبية تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

ومن جانبه، حرص، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والدور القيادي الذي يضطلع به سيادته في دعم السودان ومؤسساته الوطنية ورعاية سيادته للسودانيين على الأراضي المصرية، معرباً عن شكره للشعب المصري الشقيق على توفير الرعاية والدعم والحماية لأشقائهم السودانيين على أرضه.