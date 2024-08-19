بيرييلو: على العالم ان يستيقظ حيال المجاعة والعنف في السودان

متابعات: السوداني

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو إن السودانيين يجازفون يومياً للحصول على الغذاء والدواء، مؤكداً أن مباحثات جنيف تسعى إلى أن يستيقظ العالم حيال المجاعة والعنف في السودان، وتوحيد جهود المنظمات الدولية لإيجاد الحلول في السودان.

وناشد بيرييلو، الجيش ومليشيا الدعم السريع بإدراك مدى كارثية الوضع في السودان. وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف: “نعطي الأولوية للشعب السوداني وليس أياً من طرفي الصراع، ونسعى لتحقيق نتائج للشعب السوداني وفي مقدمتها إنهاء المجاعة. السودانيون يجازفون يومياً للحصول على الغذاء والدواء”.