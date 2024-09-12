خبير بيئي: التغيرات المناخية تسببت في انهيار كل المعلومات الأرصادية بالبلاد

الشمالية: ابتهاج متوكل

دعا الخبير البيئي بروفيسور سعد الدين إبراهيم، للتكيف مع التغيرات المناخية، في الزراعة والمنشآت والطرق والمساكن وسبل كسب العيش. وذكر أن التغيرات المناخية تسببت في انهيار رصيد كل المعلومات الأرصادية بالبلاد.

وقال إبراهيم في المنتدى الدوري للمجلس الأعلى للثقافة والإعلام، حول التغيرات المناخية وتأثير الأمطار والسيول على الولاية، “إن التغيرات المناخية تسببت في انهيار كل المعلومات الأرصادية بالبلاد، وإن الرصيد المعلوماتي لفترة 50 عاماً أصبح لا يعتمد عليه، وفي الوضع الراهن لا يمكن توقع اي شئ، وحاليا التوقعات تكون لفترة قصيرة جدا، لذلك نجد ان التغيرات المناخية مسألة مزعجة جدا.. مشكلة التغيرات المناخية اصبحت واقعا، ويجب التكيف معها، وان الولاية الشمالية ادرجت ضمن الولايات السودانية الخمس المتأثرة بهذه التغيرات”.

وأضاف أن المرحلة تتطلب مراجعة المواقيت الزراعية للمحاصيل، مبيناً ان فترة التغير المناخي للفصول صارت شهرا كاملا بمعنى انها تقدمت شهرا، ومحصول القمح يفضل زراعته في مطلع ديسمبر، مؤكداً أن أشجار النخيل تأثرت وتضررت، ولكن المطلوب تنويع المحاصيل الحقلية والبستانية، لافتاً إلى وجود مكتب للتغير المناخي بالشمالية، ودوره يتعاظم مع هذه التغيرات، وان برنامج التكيف مع التغيرات المناخية يمضي جيداً، خاصة أن البلاد ضمن الدول المتاثرة بهذه التغيرات، متطلعاً الى أن يحقق برنامج التغيرات المناخية نتائج، تدخل البلاد مرحلة العمل التنفيذي.