عبد الله يحيى يؤدي القسم أمام البرهان عضواً بالمجلس السيادي

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بورتسودان: السوداني

أدى عبدالله يحيى احمد حسين، القسم أمام رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، عضواً بمجلس السيادة عن تجمع قوى تحرير السودان.

وذلك بحضور الأمين العام لمجلس السيادة، الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ممثل رئيس القضاء.

وحيا عضو مجلس السيادة عبد الله يحيى في تصريح صحفي بعد أدائه القسم، القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين على صمودهم ودفاعهم عن سيادة السودان وسلامة أراضيه في معركة الكرامة.

معرباً عن شكره لرئيس مجلس السيادة على الثقة التي أولاها له، مبيناً أنه سيعمل مع زملائه في المجلس السيادي من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين ورعاية مصالحهم، وقال ان الأولوية في المرحلة القادمة تتمثل في بسط الأمن والاستقرار وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومناطقهم.