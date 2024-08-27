المبعوث الأمريكي: ندعو الجيش والدعم السريع إلى فرض مدونة سلوك للحد من الإنتهاكات

متابعات: واشنطن

دعا المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو الثلاثاء، القوات المسلحة والدعم السريع إلى فرض مدوّنة سلوك للحد من الانتهاكات الواسعة النطاق، مشيراً إلى أن الجيش كان ينظر في الاقتراح بعدما وقّعته قوات الدعم السريع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان الاثنين “يجب أن تنعكس هذه الالتزامات الجديدة في تصرفات قوات الدعم السريع على الأرض، التي ارتكبت تطهيراً عرقياً وجرائم ضد الإنسانية منذ اندلاع الحرب ضد المدنيين السودانيين”.

وأكّد بيرييلو أن واشنطن قدّمت أيضاً المقترح إلى الجيش الذي لم يتوجّه إلى سويسرا على عكس قوات الدعم السريع.

وقال للصحفيين اليوم الثلاثاء “لديهم مدوّنة السلوك. نأمل في الحصول على رد منهم في الأيام المقبلة”.

وأكد أن التزام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يحتاج إلى أن ينفّذ من جانب القوات العادية.

وأشار إلى أنّ الهدف ليس الحصول على توقيع لقطعة ورق، والهدف هو تغيير السلوك حتى لا نرى الاغتصاب والاستعباد الجنسي يستخدمان كسلاح حرب، ولا نرى هذا النوع من الاستغلال والمضايقة عند نقاط التفتيش، ولا نرى هذا النوع من القصف العشوائي للمناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمنازل.