مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على اثنين من قادة الدعم السريع بطلب أمريكي

متابعات: السوداني

تدرس لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، فرض عقوبات على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد، وقائد القوات بولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب “رويترز” اذا تم تصنيف القائدين، فستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان، والتي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين، ان الولايات المتحدة اقترحت رسمياً فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وتعمل لجنة العقوبات على السودان، التي تتألف من 15 عضواً في مجلس الأمن بالإجماع، وإذا لم يبد أحد أي اعتراض على الاقتراح بحلول ظهر الجمعة، فسيتم تعيين الرجال ويمكن للأعضاء أيضاً أن يطلبوا مزيداً من الوقت لدراسة الاقتراح أو تعليقه أو عرقلته.