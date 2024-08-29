معتمد طوكر لـ(السوداني): اعمال الإنقاذ وتقييم الأضرار وحصرها لازال مستمراً

كتبت: سوسن محجوب

نوه معتمد طوكر مجذوب ابو علي الى انخفاض كمية المياه في طوكر الى دون المتوسط، الامر الذي سوف يساعد فى عمليات انقاذ العالقين وتقديم المساعدات العاجلة.

وغمرت المياه مدينة طوكر تماماً، مما ادى الى حدوث خسائر في الارواح والممتلكات وفقدان اعداد كبيرة من السكان لم تتم معرفة عددهم حتى الآن.

وقال ابو علي لـ(السوداني)، ان اعمال الانقاذ وتقييم الأضرار وحصرها مستمر من خلال تكوين غرفتي طوارئ إحداها مركزية واخرى داخل مدينة طوكر،حيث بدأت عمليات التدخلات العاجلة. وأضاف: “كانت المخاوف ان يستمر تدفق المياه بمعدلات عالية يحول دون عمليات الانقاذ، لكن الآن المياه دون المتوسط”.

وتشهد ولايات عدة، معدلات غير مسبوقة من الامطار والفيضانات خاصة ولاية البحر الأحمر، حيث انهار خور اربعات ــ أهم مصدر لمياه الشرب لمدينة بورتسودان. فضلاً عن ولايتي نهر النيل والشمالية.

وجرفت السيول خور اربعات ــ احد اهم مصادر توفير المياه لسكان مدينة بورتسودان.

وانهار الجسر الذي يربط محلية عقيق بمدينة بورتسودان وباقي أنحاء الولاية بسبب غزارة الأمطار وارتفاع نهر البركة لأول مرة منذ مائة عام.