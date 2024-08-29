نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تزور السودان

بورتسودان: السوداني

من المقرر ان تبدأ نائبة الأمين العام للامم المتحدة ـــ ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمينة جين محمد، زيارة الى السودان، الخميس، تلتقي خلالها بطاقم الحكومة بالعاصمة المؤقتة بورتسودان.

وبحسب معلومات (السوداني)، سوف تقتصر زيارة نائبة غوتيريش على بورتسودان فقط، وتعتبر امينة ـــ ارفع مسؤول اممي يزور السودان منذ بدء الحرب في ابريل من العام الماضي 2023.

وزارت جين السودان في العام 2019 خلال الفترة الانتقالية بقيادة د. عبد الله حمدوك.

وشغلت امينة منصب مستشارة خاصة للأمين العام السابق بان كي – مون مسؤولة عن التخطيط للتنمية فيما بعد عام 2015. وتولت آنذاك قيادة العملية التي أفضت إلى توافق عالمي حول خطة التنمية المستدامة للعام 2030 ووضع أهداف التنمية المستدامة.