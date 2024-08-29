تعرف على الطرق التي قطعتها السيول والأمطار في السودان

*طريق ابوحمد – عطبرة عند منطقة العبيدية بمسافة تتجاوز الاثنين كيلو وعمق يصل لأربعة امتار.
*الطريق بين دنقلا وحلفا، عند الكيلو 594 قرب شلال “سبو”.
*الطريق القومي في الكيلو 597 و34 و36 في طريق ناوا – دنقلا.
*طريق بورتسودان أوسيف الذي يربط السودان بمصر.
*الطريق القومي ما بين العقبة وجبيت.
*انقطاع الطريق عند محلية هيا.
*جرفت السيول كوبري الشكيل بالكيلو 13 بالقرب من قرية الدتي طريق ناوا – كريمة بالولاية الشمالية ما أدى الى انقطاع الطريق.
*انقطاع الطريق القومي القضارف – القلابات عند منطقة “الحمرا” إثر السيول الجارفة.
*انقطاع الطريق الرابط بين بورتسودان وطوكر.
*قطع طريق بارا – الدبة على بُعد 30 كيلومتراً من منطقة المحبس.
*نتيجة الفيضان لخور بركة، انقطاع الطريق الرابط بين بورتسودان وبقية مناطق “محلية عقيق”.
*انقطاع كوبري “وادي باري” وكوبري “وادي أريبو” بغرب السودان.
*كوبري كرينديق – الجنينة خارج الخدمة.