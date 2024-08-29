وفاة العازف (كامل حسين) بمُعتقلات الدعم السريع في سوبا

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

توفي عازف الإيقاع، كامل حسين كامل، داخل مُعتقلات الدعم السريع بمنطقة (سوبا) التي قضى فيها فترة طويلة وتم تعذيبه على أيدي المليشيا، وذلك بعد أن تم أسره قبل عدة أشهر، ناشد وقتها زملاءه الموسيقيين وأصدقاءه بفك أسره وإطلاق سراحه.

نعاه عدد كبير من الفنانين والموسيقيين على صفحاتهم بالفيس بوك، من بينهم الفنانة ميادة قمر الدين التي عمل الفقيد مع فرقتها الموسيقية نعته على صفحتها بالفيس بوك: (أنعيك كيف يا كامل والله ما قادرة أكتب، ربنا يرحمك ويغفر ليك، أعفي لي ما قدرت أعمل ليك شيء وإنت معتقل عند الخونة، إنت أديت واجب الوطن، أنا ماعارفة أعمل شنو حرقتي عليك شديدة وموجوعة شديد، الله يرحمك يا أخوي وصحبي، بعزي أهلك وفرقتي ونفسي، ما حننساك يا كامل).