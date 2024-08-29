شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تفكك وتنهب أجهزة ومعدات مستشفى سنجة

الخرطوم: السوداني

اتهمت شبكة أطباء السودان، الدعم السريع بنهب أجهزة ومعدات مستشفيات سنجة. وقالت الشبكة في بيان اليوم الخميس، إن قوة من الدعم السريع قامت بعمليات تفكيك أجهزة مستشفيات مدينة سنجة “التي تضم كلاً من مستشفى سنجة الحكومي العام ومستشفى الشرطة ومستشفى الكُلى سنجة ومركز التأمين الصحي المرجعي”، وترحيلها إلى مكان غير معلوم، بالإضافة إلى نهب المولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف.

وأدانت الشبكة، عمليات النهب المستمرة للمرافق الطبية وترحيل أجهزتها الطبية إلى جهة غير معلومة.

وأكدت أن هذه الجريمة مخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الصحية في المنطقة، حيث تمثل هذه الأجهزة بنية أساسية للمستشفيات بالمدينة، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين لا يستطيعون المغادرة في ظل توقُّف الخدمات الطبية وانقطاع الطرق وتوقُّف الحركة.