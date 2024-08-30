المليشيا تقصف أم درمان وتقتل 7 مدنيين وتصيب 25 حالتهم خطرة

أم درمان: السوداني

تعرض المدنيون في كرري وأم درمان إلى قصف مكثف من قبل مليشيا الدعم السريع، وشمل القصف سوق بئر حماد غربي محلية أمبدة المكتظ بالمدنيين باعتباره السوق الوحيد في المنطقة الذي يتلقى منه المدنيون احتياجاتهم، كما قصفت المليشيا سوق بانت بأم درمان والمستشفى الصيني والثورات.

وأدى القصف إلى استشهاد 7 مدنيين، من بينهم ثلاث نساء وطفلة وإصابة 25 بجراح اغلبها بتر في الأرجل،

وبلغ عدد الإصابات بمستشفى النو 17 حالة قادمة من بئر حماد و3 اصابات من اسكان سجن الهدى واصابتين مجهولتي الهوية وإصابة من الحارة 13 وأخرى من الحارة 31.

فيما وصلت للسلاح الطبي 10 اصابات، من بينها 3 حالات وفاة – بحسب احصاءات وزارة الصحة ولاية الخرطوم.