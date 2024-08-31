دخول مساعدات مركز الملك سلمان الإنسانية إلى منطقة الشجرة العسكرية وسلاح المدرعات.. وقائد المنطقة يدشن توزيع السلال الغذائية لمواطني أحياء المنطقة

الخرطوم: السوداني

استقبل قائد منطقة الشجرة العسكرية وسلاح المدرعات، اللواء د. ركن نصر الدين عبد الفتاح، تدشين المرحلة الثانية من توزيع السلال الغذائية لمواطني أحياء المنطقة المقدمة من مركز الملك سلمان، بالتنسيق مع إدارة الإسناد المجتمعي بالقوات المسلحة.

يُذكر أنّ الدعم يأتي في إطار المساعي السعودية من أجل مؤازرة السودانيين. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجّها مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة للشعب السوداني. كما طالبا بتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لصالح السودانيين، من أجل تخفيف آثار الأوضاع التي يمرون بها.

كما شهد اللواء نصر الدين، تدشين حملة إصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض والتي تتضمن توزيع ناموسيات طبية وأدوية مُنقذة للحياة وأدوية أمراض الخريف، حيث وجدت صدىً طيباً لدى المواطنين.