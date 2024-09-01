الممثلة المشهورة (أموول المنير) تؤدي عمرة لروح زوجها القتيل (بُنُدُرُ) الحرس الشخصي لحميدتي

بورتسودان: روبي المصباح

أدت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا المشهورة أموول المنير، عمرة لروح زوجها أحمد بُنُدُرُ، الحرس الشخصي لقائد المليشيا محمد حمدان دقلو حميدتي، الذي قتل في إحدى معارك مليشيا الدعم السريع المتمردة، ضد القوات المسلحة.

وكتبت الممثلة الحسناء على حسابها الرسمي بالفيسبوك: (عمره عن فقيد روحي… اللهم إني أسألك أن تجازه بالإحسان إحسانًا، وارحمه يا الله برحمتك الواسعة وأسألك أن تتجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين).

ووجد منشور أموول، انتقادات واسعة من متابعيها، وعلق العشرات عليه بأن بُنُدُرُ وجد جزاءه في الدنيا للانتهاكات الواسعة التي ارتكبها وقواته على المدنيين الأبرياء.