جهاز المخابرات العامة يكرم الصحفي نبيل غالي

بورتسودان: السوداني

كرم جهاز المخابرات العامة، السبت، بمقره في مدينة بورتسودان، الإعلامي نبيل غالي وذلك بمبادرة من إذاعة بلادي 96.6، بحضور الأنبا صرابامون، أسقف عطبرة وأم درمان وشمال السودان، والأب بسادة بشارة كاهن كنيسة السيدة العذراء ببورتسودان.

ورحب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد علي مفضل، بنيافة الأنبا صرابا مون، والأب بشارة، ممتدحاً اللقاء في حضرة الأستاذ نبيل غالي، حيث وصفه بأنموذج السوداني الأصيل المخلص لوطنيته ولمهنته. وقال إن نبيل غالي أنفق أكثر من نصف قرن في خدمة الصحافة والثقافة والفنون، مما جعله مستحقاً للتكريم والاحتفاء.

وأضاف مفضل أن المليشيا المجرمة دمرت كل ما جمعه ووثقه من أرشيف السودان الأدبي وحطمت بيته وأحلامه ومذكراته، وقال إن نبيل غالي اشتهر في المجتمع الإعلامي والثقافي بأجمل ما عند الاخوة الاقباط، هي صفات المحبة والجدية والالتزام واشاعة السلام والاحترام.

وعبر مفضل عن أسفه على انتهاكات مليشيا الدعم السريع التي طالت الكنائس والمساجد وانتهكت ونهبت ودمرت حقوق المسيحيين والمسلمين.

من جانبه قدم الأنبا صرابا مون الشكر لجهاز المخابرات العامة ممثلاً في المدير العام مفضل، وقال إن تكريم نبيل غالي هو تكريم للطائفة القبطية في السودان ولكل أهل الصحافة والثقافة. واضاف نيافة الأنبا أن الصحافة لا تقل في أهميتها في المعركة الحالية عن دور القوات المسلحة وهي بمثابة الجيش السوداني للبلاد ما دامت هي صحافة إيجابية داعمة ووطنية تحض الشباب والمواطنين على التضحية والفداء من أجل انتصار البلاد في جميع معاركها، مجدداً الشكر لجهاز المخابرات وخاتما بقوله “دمتم والرب معكم”.

ووصف نبيل غالي وفي كلمته التكريم بأنه جاء في وقته في ظل هذه الظروف الاستثنائية، واشار إلى سعادته بتكريم جهاز المخابرات له في حياته بدلا أن يكون بعد رحيله كما جرت العادة، وتمنى لو كانت زوجته الراحلة حاضرة لهذا التكريم. وختم نبيل غالي بقوله “اتمنى ان نلتقى قريبا في سودان آمن مستقر شامخ وكتر خيركم”.