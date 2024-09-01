توتر في كسلا وإغلاق الطرق أمام مباني المخابرات والنيابة والسوق إثر مقتل مواطن داخل مباني الجهاز.. وتوقعات برفع الحصانة عن المشتبه فيهم بأمر المدير العام للجهاز

كسلا: السوداني

شهدت مدينة كسلا صباح اليوم؛ تصعيداً في الأحداث، إثر مقتل المواطن الأمين محمد نور، داخل مباني جهاز المخابرات العامة، بعد إلقاء القبض عليه الجمعة الماضية.

وقام شباب من البني عامر والحباب، بإغلاق تام للمداخل والمخارج أمام النيابة العامة ومبنى جهاز المخابرات بالمدينة، وأمام كوبري القاش، والبوق، في خطوات تصعيدية، احتجاجاً على مقتل المواطن. وطالبوا بتسليم الجناة للعدالة وإقالة مدير الجهاز بكسلا.

وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يصدر المدير العام لجهاز المخابرات الفريق أول، أحمد علي مفضل، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق تشرع في تقصي الحقائق تمهيداً لرفع الحصانة عن المشتبه فيهم، لتحقيق العدالة ووأداً لنار الفتنة في الولاية.

على صعيد متصل، تشهد المدينة اجتماعاً نهار اليوم، يضم والي الولاية واللجنة الأمنية مع قيادات البني عامر والحباب، لنزع فتيل الأزمة ومناقشة تفاصيل الحادثة.