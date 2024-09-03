والي البحر الأحمر يبحث مع السفير السعودي تدفق المساعدات الإنسانية لمركز الملك سلمان للمتضررين

بورتسودان: السوداني

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في السودان، أن اجتماعاَ التأم اليوم بين سعادة السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، ووالي البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، حيث تم بحث أطر العلاقات الثنائية بين الولاية والسفارة، لا سيّما تدفق المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبحث الاحتياجات الإنسانية في جانبها الإغاثي والإيوائي والطبي والمياه.

وقدم السفير السعودي، تعازيه للذين توفوا مؤخراً جراء الأمطار والسيول في منطقتي طوكر وأربعات، كما أبدى الشكر لما يقدمه مكتب الوالي والأجهزة التنفيذية في الولاية من تيسير وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان، ووعد بالمزيد حسب الاحتياجات الإنسانية الملموسة، مشيراً إلى أن الاستجابة السريعة والفوريّة لإغاثة المتضررين من الأمطار والسيول في ولاية البحر الأحمر جاءت انطلاقاً من التوجيهات السامية من لدن القيادة السعودية الرشيدة للمساعدة في رفع المعاناة عن الشعب السودان الشقيق.