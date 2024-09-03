ثلاث منظمات إنسانية: السودان يواجه أزمة جوع تاريخية

الخرطوم: السوداني

حذرت ثلاث منظمات إنسانية من أن السودان يواجه “أزمة مجاعة ذات أبعاد تاريخية”. وقال المجلس النرويجي للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين ومنظمة ميرسي كور في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي فشل في “معالجة الجوع الرهيب”.

وذكر البيان: “لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحًا: السودان يعاني من أزمة مجاعة ذات أبعاد تاريخية. ومع ذلك، فإن الصمت يصم الآذان. يموت الناس من الجوع كل يوم، ومع ذلك يظل التركيز على مناقشات وتعريفات قانونية”، في إشارة إلى النقاش حول ما إذا كان السودان يعاني من مجاعة.

وتتضمن معايير المجاعة وفاة أربعة من كل عشرة آلاف طفل من الجوع يومياً، أو معاناة أكثر من 30% من السكان من سوء التغذية.

وذكرت المنظمات أنه من الصعب تحديد ذلك في حالات الصراع كما هو الحال في السودان، حيث يتعطل عمل منظمات الإغاثة ولا يمكن الوصول إلى جميع الناس.