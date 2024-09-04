السودان والصين يوقعان عدداً من الاتفاقيات المشتركة في مجال الطاقة النووية وإنشاء المطارات والموانئ

متابعات: السوداني

وقع السودان والصين اليوم على اتفاقيات مشتركة بين مجموعة الطاقة والتعدين المنضوية تحت منظومة الصناعات الدفاعية وشركات CHINA ENERGY المتخصصة في بناء الطاقة النووية وإنشاء الموانئ والمطارات، ووقع عن مجموعة الطاقة والتعدين المهندس بدر الدين الفيل مدير شركة الوطنية للطاقة والهندسة.

وذلك بحضور رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووزير الطاقة والنفط محيي الدين نعيم محمد سعيد ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس وسفير السودان لدى الصين السفير عمر صديق.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار مساعي السودان نحو تحقيق التنمية والنهضة في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والعمل على تأهيل وتطوير موانئ السودان البحرية، وذلك لتعظيم الفائدة الاقتصادية منها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.