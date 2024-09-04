الخارجية تخاطب مفوضية اللاجئين لاستخدام مليشيا الدعم السريع لمشمعات تخص المفوضية في تغطية مُدرّعاتها

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية، إنها خاطبت اليوم، مفوضية اللاجئين بخصوص استخدام (مليشيا الجنجويد) لمواد إيواء (مشمعات) من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين (UNHCR) لتغطية مُدرّعاتها.

وأوضح بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن البعثة الدائمة للسودان بجنيف خاطبت رئاسة المفوضية، للفت نظرها لهذا الانتهاك الخطير للقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وطلبت البعثة تقديم تفسير للحادثة والإجراءات التي ستتخذها المفوضية في مواجهة استغلال اسمها بواسطة المليشيا للأغراض العسكرية.

ونبّه البيان إلى أن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع وميثاق الأمم المتحدة تحرم استخدام كل ما يخص الأمم المتحدة ووكالاتها في النزاعات المسلحة، لافتاً إلى أن عناصر المليشيا استخدمت زي منظمة الصحة العالمية (WHO) أثناء عملياتها العسكرية ضد المدنيين، وهو ما احتجت عليه حكومة السودان، واستدعت ممثلة البرنامج لاستيضاحها عن ذلك.