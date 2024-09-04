السفير السعودي: المملكة تسعى بكل طاقاتها إنفاذ إعلان جدة لإنهاء الحرب في السودان

بورتسودان: السوداني

أكد السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، أن المملكة العربية السعودية تسعى بكل طاقاتها لتنفيذ اعلان جدة بغية الوصول إلى إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والانتقال بالبلاد إلى مرحلة إعادة الإعمار وبدء التعاون في المجال الاقتصادي.

جدد السفير السعودي لدى لقائه، عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، عزم بلاده على التواصل المستمر مع الحكومة السودانية بما يحقق المصلحة العامة للبلدين الشقيقين وينهي الصراع بشكل كامل في السودان.

من جانبه، جدّد عضو المجلس السيادي، الفريق إبراهيم جابر، تمسك حكومة السودان بتنفيذ اعلان جدة الموقع في مايو العام 2023م كمنطلق لمساعي حل الأزمة في السودان.

وأثنى جابر على مساعي المملكة الداعمة لوقف الحرب في السودان، فضلاً عن جهودها المقدرة في تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب بعدد من ولايات البلاد خاصة ولايات دارفور.

واطلع عضو المجلس السيادي، سفير المملكة العربية السعودية على الأوضاع الراهنة في السودان، مشيراً الى سيطرة القوات المسلحة على المسرح العسكري والأمني، علاوةً على الجهود الحكومية التي تم إحرازها في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والمساعي الحثيثة لاستعادة عافية الاقتصاد السوداني.