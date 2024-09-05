عودة شركة نورماينن الصينية للتعدين للعمل بالبلاد

بكين: متابعات

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية، اليوم الخميس، موافقة شركة نورماينن الصينية على العودة الى العمل في السودان بعد خروجها إبان الحرب.

وناقش المدير العام لشركة الموارد المعدنية الأستاذ محمد طاهر عمر أمس في العاصمة الصينية بكين ضمن زيارته مع وفد السودان المشارك في المنتدى الصيني الأفريقي بقيادة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان في اجتماع التأم أمس بمقر نورماينن، ترتيبات استئناف نشاطها التعديني في السودان.

وقال عمر، إن جميع مناطق التعدين آمنة ولا توجد أية مهددات تحول دون العمل، وأبان أن كل الشركات الأجنبية عاودت نشاطها بالبلاد، وتعهّد بتقديم كافة التسهيلات لعودة الشركات الصينية، وكشف عمر أن الشركة وافقت على العودة وشرعت في استئناف نشاطها، ومن المتوقع أن تسهم في إنتاج سبعة أطنان من الذهب سنوياً، مشيراً الى أن الشركة لديها أربعة مواقع في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل.